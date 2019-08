Zwemmen in Ternat aan inwonerstarief Rutger Lievens

20 augustus 2019

14u00 2 Denderleeuw Nu het zwembad van Liedekerke tijdelijk gesloten is, mogen inwoners van Denderleeuw aan inwonerstarief zwemmen in het zwembad van Ternat.

“Wist je dat, doordat het zwembad van Liedekerke tijdelijk gesloten is, je als inwoner van Denderleeuw aan inwonerstarief kan zwemmen in het zwembad van Ternat? Zo kan je toch nog steeds genieten van een frisse duik”, zegt de gemeente Denderleeuw. Niet-inwoners jonger dan 12 jaar betalen 1,5 euro in plaats van 2 euro. Iedereen die ouder is dan 12 jaar betaalt 3 euro in plaats van 4 euro.

“Zwembad Ternat en zwembad Heuvelkouter Liedekerke werken nauw samen op vlak van openingsuren en tarieven. De zwembaden bieden voor elke zwemmer wat wils, met samen meer openingsuren, één tarief en één zwempas, dit op amper tien kilometer van elkaar”, klinkt het.

Het zwembad van Liedekerke is vanaf 23 april gesloten, wegens renovatiewerken en zal naar verwachting gesloten zijn tot januari 2020.