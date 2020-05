Zware uitslaande brand in Denderleeuw, twee woningen lopen zware schade op Koen Baten

27 mei 2020

19u18 28 Denderleeuw In de Molenstraat in Denderleeuw is woensdagavond rond 17.45 uur een zware uitslaande brand ontstaan achteraan in een woning. De brand ging bijzonder snel en de vlammen sloegen al vlug naar buiten. Wat de oorzaak is, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook een tweede woning liep zware schade op. “Beide woningen zijn onbewoonbaar, maar we zorgen voor opvang", zegt burgemeester Jo Fonck.



Het was rond 17.30 uur dat de brand werd opgemerkt. De bewoner zelf was aanwezig, maar kon onmiddellijk naar buiten lopen volgens de buren. Het gaat om een gezin met een kindje. “De brand ging bijzonder de snel en de rookontwikkeling was enorm”, vertelt Catherine die vlakbij woont. “De brandweer is ook al de huizen er naast binnen gegaan, dus vermoedelijk is er daar ook schade.” De brand is ontstaan in de keuken, mogelijk door een probleem met de dampkap.

Het gaat om een woning die in twee delen is opgebouwd. In de ene woning huurde het gezin de woning, daarnaast woonde de eigenaar. Beide woningen hebben schade opgelopen. “Door de hevige brand zijn beide woningen volledig vernield", aldus Fonck. “Het vuur kon snel overslaan tussen de woningen waardoor er niets meer aan te doen was. Beide huizen zijn onbewoonbaar verklaard. We zullen voor beide gezinnen een noodwoning voorzien zodat ze de komende dagen worden opgevangen", aldus de burgemeester.

In de woning was ook nog een hond aanwezig, maar het is niet duidelijk of die tijdig naar buiten is kunnen lopen. De brandweer had na ruim een uur de brand volledig onder controle, maar moet wel nog een hele tijd nablussen.