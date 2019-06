Yves Nevens geselecteerd voor internationaal fotofestival van Pelt Claudia Van den Houte

11 juni 2019

14u46 6 Denderleeuw Fotograaf Yves Nevens uit Denderleeuw is geselecteerd voor de tweede editie van he t internationaal fotofestival van Pelt.

Tijdens het fotofestival worden er liefst 600 foto’s tentoongesteld van fotografen uit de hele wereld over een parcours van twee kilometer. De foto van Nevens is er te zien naast foto’s van fotografen uit onder meer de Verenigde Staten, India en Rusland. Het thema van het festival is dit jaar ‘Lens op de Mens’. “De fotografen leggen hierbij de nadruk op het menselijke portret in al zijn facetten. Als portretfotograaf voel ik me daar uiteraard zeer in aangesproken”, vertelt Nevens.

Hij bewaart mooie herinneringen aan de geselecteerde foto: “Meestal zijn het de ouders die met hun kinderen naar de fotostudio komen, maar hier was het net omgekeerd. Het was zoon Samuel die graag een mooi portret wou van zijn vader. Dhr. Chung kwam eerst wat aarzelend de studio binnen, maar gaf zich al heel snel over aan de charmes van de lens. Ik vind het altijd zeer fijn dat we niet alleen kleine kindjes zichzelf kunnen laten zijn voor de camera, maar dat ook de mensen met wat meer levenservaring mijn manier van werken appreciëren.”