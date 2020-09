Xavier Gies (FCV Dender): “Met Casagolda en Valcke meer offensieve mogelijkheden” Jan Van Lijsebeth

17 september 2020

11u00 0 Denderleeuw De bekeropdracht van FCV Dender in de vierde ronde is niet geprogrammeerd op het speelveld van SV Oudenaarde, zoals algemeen werd verwacht, maar op het pas naar tweede nationale gepromoveerde FC Ganshoren. De Brusselaars stuurden de Oost-Vlamingen vorig weekend met zware 4-0-cijfers huiswaarts. Het wordt voor de blauwhemden zaterdagavond zeker geen wandeling in het park.

Xavier Gies is er zich van bewust. “Ik verwacht een identieke wedstrijd als vorige week op VC Bertem-Leefdaal, waar we het moeizaam haalden”, zegt de doelman. “Met dat verschil dat er deze keer niet op een klein synthetisch veld moet gespeeld worden. Ik vernam echter dat het speelveld van de Brusselse club er niet zo goed bijligt. Het zal dan ook moeilijk zijn om vlot combinatievoetbal op te dissen. Er zal moeten geknokt worden om een bekerronde verder te geraken. Dat loont wel de moeite, want daarin treffen we een club uit eerste nationale A of B. Positief is wel dat we op offensief vlak meer mogelijkheden hebben. Nieuwkomer Casagolda trainde de hele week mee en Valcke hervatte de training. De kans is groot dat de spitsen in de selectie zitten.”

Hoewel Gies amper 23 jaar is, behoort hij stilaan tot het meubilair van de club. Tijdens de stage werd hij terecht tot de nieuwe kapitein verkozen.

“Ik schrik er zelf van dat ik mijn zesde seizoen bij FCV Dender aanvat. Het gaat wel zeer snel. Na de vorige kapitein Wouter Hias heb ik het record aantal wedstrijden in het eerste elftal achter mijn naam staan. Ik geef uiteraard altijd het beste van mezelf en zal mijn verantwoordelijkheid als aanvoerder opnemen.”

Nadat SK Deinze, FC Seraing, RWD Molenbeek en Lierse Kempenzonen naar eerste nationale B zijn gepromoveerd, moet FCV Dender in principe kunnen meestrijden voor de promotie. De nieuwe kapitein wil zijn club niet meteen als titelkandidaat beschouwen.

“Vergeet niet dat wij vorig seizoen voor Nieuwjaar voorlaatste stonden, al zijn we met een bredere kern nu beter gewapend om zo hoog mogelijk te mikken. Ik denk dat vooral Patro Eisden Maasmechelen titelfavoriet is. Ook nieuwkomer FC Knokke zal voorin meedraaien en er zijn zo veel andere nieuwkomers, waarvan er eentje voor de verrassing kan zorgen.”