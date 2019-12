Woning wordt voor de tweede keer in week tijd beklad met hakenkruisen: “Dit is geen vandalisme meer” Koen Baten

13 december 2019

10u15 40 Denderleeuw Afgelopen nacht werden in Iddergem opnieuw op enkele gevels en een broodautomaat hakenkruisen achtergelaten. Ook één van de drie woningen die eerder deze week besmeurd werd, werd opnieuw geviseerd. De dader sloeg deze keer ook toe op een woning van mensen van vreemde origine in de Parochiestraat. “Dit is geen vandalisme meer, maar een gerichte daad naar inwoners van onze gemeente”, reageert burgemeester Jo Fonck.

Het is al de tweede keer deze week dat woningen besmeurd werden met de swastika’s. Niet toevallig zijn het huizen die bewoond worden door mensen met buitenlandse origine. De dader gaat dus heel gericht te werk, maar op dit moment is er nog altijd geen spoor naar de dader. De dader sloeg ook opnieuw toe op de woning in de Hoogstraat waarop eerder deze week al eens hakenkruisen werden getekend. De tekens waren net afgewassen. Verder in de Hoogstraat werd ook een broodautomaat beklad. De vandaal heeft ook toegeslagen bij een gezin in de Parochiestraat, even verderop.

Het gezin woont al vijf jaar in Denderleeuw en heeft dit nog nooit meegemaakt. “We wonen hier nu al een hele tijd en weten niet meer wat we hier van moeten denken”, klinkt het. De bewoners zijn erg onder de indruk van de feiten. “Deze ochtend toen ik mijn kindje naar school bracht, had ik toch even schrik”, aldus de vrouw des huizes. Wie er achter de feiten zit, weten zij ook niet. “Het is heel erg dat ze ons viseren”, klinkt het.

Gerichte daad

De dader bracht de swastika’s waarschijnlijk aan voor 5 uur ‘s morgens, want dan vertrekt de man naar het werk. Hij merkte de kruisen op en verwittigde meteen de politie, die ter plaatse kwam. Burgemeester Jo Fonck reageert fel op de nieuwe feiten. “Dit is geen vandalisme meer, maar een gerichte daad naar inwoners van onze gemeente. Het geeft ook een duidelijk signaal van racisme”, aldus de burgemeester. “Wij tolereren dit absoluut niet. Hier is geen plaats voor bij ons, wij willen verbinden en iedereen samen op één lijn krijgen.” De burgervader vraagt de buurtbewoners ondertussen om mee uit te kijken en indien ze iets opmerken, meteen naar de politie te bellen. Intussen zal de gemeente helpen om de tekens opnieuw te verwijderen.

In de gemeente gaan intussen enkele stemmen op dat Vlaams Belang achter de feiten zou zitten, maar daar is volgens Kristof Slagmulder niets van aan. De man laat weten dat ook zijn partij deze feiten afkeurt. “Ideologieën zoals communisme, nationaalsocialisme en fascisme horen niet thuis in onze vrije democratische samenleving”, zegt hij. “En van iemand zijn eigendom blijf je ook gewoon af. We hopen dat de dader snel gevat wordt.”