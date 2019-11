Wit poeder in trein in Denderleeuw was geen Anthrax: Geen gevaar voor passagiers en personeel Koen Baten

07 november 2019

11u47 0 Denderleeuw Het wit poeder dat gisteren in een koffer gevonden werd in een trein in Denderleeuw is geen Anthrax, dat laat burgemeester Jo Fonck weten. Een conducteur ontdekte er gisterenavond een achtergelaten koffer met twee grote zakken wit poeder in. “Uit onderzoek is nu gebleken dat het geen Anthrax is. Wat het dan wel is, is nog niet duidelijk op dit moment”, aldus Fonck.

Het uitsluitsel over het product kwam in de loop van de ochtend binnen. Alle passagiers en medewerkers kunnen dus opgelucht ademhalen. Zij zaten gisteren bijna drie uur opgesloten in een trein nadat het Anthrax alarm was afgekondigd. “De zakken waren ook al niet beschadigd, wat een geruststelling was, maar nu kunnen dus alle inzittenden op beide oren slapen”, aldus de burgervader.

Van wie de koffer was en wat het witte product dan wel bevatte is op dit moment nog niet duidelijk.

