Winnaars karikaturenwedstrijd UNIZO ontvangen waardebon van lokale ondernemers Claudia Van den Houte

23 september 2020

15u17 0 Denderleeuw De winnaars zijn bekend van de karikaturenwedstrijd van UNIZO Denderleeuw.

De zelfstandigenorganisatie hield deze zomer een actie waarbij Denderleeuwse ondernemers een karikatuur van zichzelf konden laten maken. Twintig ondernemers namen deel aan de actie. “Van de karikaturen werden maar liefst 2.500 draagtassen gemaakt die werden verspreid onder de klanten. Daarbovenop kon je met een leuke foto ook nog eens een waardebon winnen”, vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw.

“Met deze actie, die tot stand kon komen dankzij een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen, wilden we de lokale ondernemers in de kijker plaatsen”, zegt Stijn Van der Weeën, zaakvoerder van Proxy Denderleeuw en bestuurslid van UNIZO Denderleeuw. “Het zijn zij die nu alle moeite doen om de lokale verenigingen te blijven steunen ondanks dat zij het zelf zeer zwaar hebben, en die voor de grootste tewerkstelling zorgen in onze gemeente. Het is fijn om te zien dat onze klanten dit maar al te goed beseffen en ons er zelfs op aanspreken dat ze het fijn vinden om bij de kleine detailhandel te kunnen blijven winkelen.”

De hoofdwinnaars van de karikaturenwedstrijd zijn vriendinnen Emilie Janssoone en Steffi de Freyne. Zij maakten een originele foto bij Spar en kregen hun waardebon uit handen van de zaakvoerder Danny Coppens. Er was ook een bon voor Lesly De Ryck. Zij won dankzij een karikatuur van frituur ‘t Leeuwken. Leen Van den Eeckhoudt ging eveneens aan de haal met een bon dankzij een tote bag van Proxy Denderleeuw.