Wielercomité Eregem zorgt heel weekend lang voor vertier Claudia Van den Houte

10 juni 2019

16u32 0 Denderleeuw Het wielercomité Eregem heeft met ‘de Compleetste wielertoerist 2.0' een volledig wielerweekend gehouden.

Na een eerste geslaagde editie vorig jaar, besloot het comité om er dit jaar een tweedaags evenement van te maken. Op zaterdag was er een wedstrijd voor junioren en een wedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften U23, en op zondag waren er de ‘6 uren van Eregem’. Zowel op zaterdag als op zondag waren er ook optredens op het dorp van Bram en Lennert, Festeyn, De Coureurs, No Police, Nico zingt Hazes en The Antonio’s. “Onder meer het optreden van Bram en Lennert lokte veel volk”, zegt Joeri Becqué van het wielercomité Eregem. “Aan de 6 uren van Eregem namen 14 duoploegen - waaronder ook een damesteam - en 7 solorijders deel. Alles is goed verlopen dus we zijn tevreden.”

Een opvallend duo waren Geert en Gerrie. Zij namen met een Elliptigo of een elliptische fiets deel aan de 6 uren van Eregem. “We zitten samen in een club voor Elliptigo’s”, vertelt Gerrie. “Geert, die uit de streek is (hij heeft een wijnhuis in Liedekerke, red.), vroeg me of ik samen met hem wou deelnemen. Het is wel zwaar aangezien je de hele tijd rechtop staat, maar we wisselen elkaar goed af.”