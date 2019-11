Werkruimte achteraan aan woning gaat in vlammen op Koen Baten

11 november 2019

09u35 0 Denderleeuw Op de Steenweg in Denderleeuw is in de nacht van zondag op maandag een werkruimte in vlammen op gegaan. De brand ontstond in de ruimte, maar de oorzaak is moeilijk te achterhalen. De brandweer van Denderleeuw en Aalst konden voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden.

De brand ontstond rond 1.15 uur afgelopen nacht en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Wat de brand net veroorzaakt heeft is onduidelijk voor de brandweer. In de ruimte stond wat hout en andere materialen. Daar bleef na de brand niets meer van over. “We hebben wel kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar een aanpalende garage", zegt brandweerofficier Hans Boterberg.

Bij de brand raakte ook niemand gewond. Drie kwartier later was het vuur onder controle. Een rijstrook op de Steenweg was een tijdlang afgesloten door de brandweer.