Werken voor nieuw ontmoetingspleintje in Koopwarenstraat Claudia Van den Houte

22 juni 2020

21u05 1 Denderleeuw Een aannemer start op woensdag 24 juni opnieuw met werken aan het Koopwarenplein.

Er zal beperkte verkeershinder zijn. Om het terrein op te kunnen rijden, heeft de aannemer uitzonderlijk toestemming om een deel van de éénrichtingszone van de Guido Gezellestraat in te rijden. In de Koopwarenstraat komt er zoals al bekend een ontmoetingspleintje waar er ruimte is voor picknick-, speel-en rustgelegenheid, met wandelpaden in waterdoorlatende materialen, speelheuvels voor kinderen, natuurlijke speelelementen zoals een wilgenhut, klauterrotsen en boomstammenparcours en nog meer. Er zijn ook zes parkeerplaatsen opgenomen in het plan, waarvan eentje voor personen met een handicap. De toegang tot de parking komt in de Guido Gezellestraat.