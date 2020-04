Werken voor aanleg Koopwarenplein als ontmoetingsplek starten dinsdag Claudia Van den Houte

17 april 2020

13u25 1 Denderleeuw De werken voor de aanleg van het Koopwarenplein gaan op dinsdag 21 april van start.

Op die dag begint de gemeentelijke wegenploeg met de voorbereidende werken voor het aanpassen, verbreden en heraanleggen van de voetpaden op het kruispunt Koopwarenstraat/Dwarsstraat. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Aansluitend start een aannemer met de aanleg van het Koopwarenplein. Het plein moet een ontmoetingsplek worden voor de buurt. Er is ruimte voor ontmoeting, picknick-, speel- en rustgelegenheid. Kinderen krijgen speelheuvels om op te ravotten en er is voldoende plaats voor natuurlijke speelelementen zoals een wilgenhut, klauterrotsen en boomstammenparcours. Bij de aanplant van het openbaar groen gaat er veel aandacht naar biodiversiteit en is gekozen voor beplanting en bomen die vlinders en bijen aantrekken. Er zijn ook zes parkeerplaatsen opgenomen in het plan, waarvan eentje voor mensen met een handicap. In de bocht Dwarsstraat met Koopwarenstraat komt er ook een nieuw bushokje met overdekte fietsenstalling.

De gemeentelijke wegendienst probeert om de heraanleg van de voetpaden zoveel mogelijk uit te voeren van op het braakliggend terrein op de hoek van de Koopwarenstraat/Dwarsstraat. Toch is het voor de veiligheid en een vlot verloop van de werken noodzakelijk om een zone van ongeveer één meter rijbaan in te nemen over de volledige lengte van de werkzone. Verkeer zal in beide richtingen mogelijk blijven, weliswaar via versmalde rijstroken.