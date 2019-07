Werken site Veldstraat voor nieuwe huisvesting brandweer en technische diensten gaan tweede fase in Claudia Van den Houte

18u39 6 Denderleeuw De tweede fase van de werken op de site Van Roy in de Veldstraat is van start gegaan. Op de site wordt volgend jaar de brandweer en de gemeentelijke technische diensten gehuisvest.

De achterste loods op de site werd intussen al vernieuwd en de groendienst en wegendienst van de gemeente verhuisden al heel wat materiaal van de gemeentelijke magazijnen in de Moreelstraat naar de nieuwe loods. De aannemer is nu gestart met de tweede fase, aan de voorkant van de site. “Nog voor het bouwverlof zal het administratieve gebouw vooraan worden afgebroken, samen met de linkerzijde aan de eerste loods”, vertelt schepen Jan De Nul (CD&V). “Na het bouwverlof zal de aannemer op deze plaats starten met de funderingen van een nieuwbouw. Daarin krijgen de uitleendienst, magazijnen en kleedkamers een plaats op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komt een refter voor het gemeentepersoneel, een kantine voor de brandweer en kantoren voor de werkleiders en brandweer. De rechterzijde van de eerste loods wordt volledig gerenoveerd om de brandweer hier op een kwalitatieve manier een plek te geven.”

Zoals al bekend zal de verwarming op de site gebeuren met een biomassaketel, die gevoed wordt met houtsnippers, een duurzame manier van verwarmen. De huidige gebouwen waarin de brandweer en de gemeentelijke technische dienst zijn gevestigd, voldoen niet meer aan de moderne normen. In totaal investeert het gemeentebestuur bijna 4,8 miljoen in deze site. “Daarnaast krijgen we binnen het project Energieambassadeurs van de provincie Oost-Vlaanderen 20.000 euro aan subsidies. Als alles volgens plan verloopt, zal het volledige project midden 2020 klaar zijn”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).