Werken op Iddergemse begraafplaats klaar, voorbereidingen voor ontruimingen op begraafplaats Denderleeuw van start Claudia Van den Houte

01 juli 2020

19u20 1 Denderleeuw De ontruimingswerken op de begraafplaats van Iddergem zijn afgerond.

De begraafplaats is intussen weer open. Door de ontruimingen zijn in het hoofdpad wel putten ontstaan die binnenkort hersteld worden. In afwachting van de herstellingen werden de putten afgedekt met platen en werd er signalisatie geplaatst. Intussen zijn de ontruimingswerken op de begraafplaats van Welle al gestart. Die werken zullen twee weken duren. Donderdag start de groendienst met het verwijderen van de te ontruimen grafzerken op de begraafplaats in Denderleeuw, als voorbereiding op de geplande ontruimingswerken in augustus. De begraafplaats blijft toegankelijk tijdens deze werkzaamheden.