Werken moeten gebouw in Fabriekstraat brandveiliger maken Claudia Van den Houte

03 september 2019

18u09 2 Denderleeuw In een gebouw in de Fabriekstraat, waar verschillende firma’s gevestigd zijn, zijn werken gestart die het pand brandveiliger moeten maken.

Een brandweercontrole bracht aan het licht dat de brandveiligheid van het vroegere Globe Show Center, het gebouw aan de Fabriekstraat 6, te wensen overliet. Het gemeentebestuur drong aan op een snelle oplossing, om de veiligheid van de bedrijven en hun werknemers te garanderen. “Het was ons meteen duidelijk dat er aanzienlijke ingrepen aan het gebouw nodig waren om tegemoet te komen aan de eisen die de brandweer had gesteld”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We belegden in juni een vergadering met alle betrokken partijen om de verschillende standpunten te horen en een rechtvaardige verdeelsleutel te vinden voor het kostenplaatje van de vooropgestelde werken. Iedereen toonde zich bereid om het gebouw zo snel mogelijk in orde te stellen met de heersende normen voor brandveiligheid. Uiteraard volgen we nu als gemeente, samen met de brandweer de werkzaamheden en de toestand van dit dossier verder op. Als gemeentebestuur hechten we uiteraard veel belang aan kwaliteitsvol wonen en werken.”