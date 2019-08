Werken aan wegdek zorgen vanaf maandag voor verkeershinder in verschillende straten Claudia Van den Houte

13 augustus 2019

13u16 7 Denderleeuw In verschillende straten in Denderleeuw gebeuren er vanaf maandag 19 augustus herstellingswerken aan het wegdek.

De werken worden door dezelfde aannemer uitgevoerd en hebben een impact op elkaar. Maandag starten de werken voor de heraanleg van het kruispunt Noordstraat/Kruisstraat. De volledige zone, vanaf Kruisstraat tot Noordstraat nummer 4, zal worden vernieuwd. Er komt een nieuw wegdek en nieuwe plantvakken en voetpaden. Enkel de Noordstraat wordt tijdens de werken afgesloten. Omrijden gebeurt via de Rodestraat. De woningen binnen de werfzone zullen niet bereikbaar zijn met de wagen. Fietsers en voetgangers zullen beperkte doorgang hebben. De werken eindigen ten laatste op 16 september.

Ook in de Schoolstraat en in de Koopwarenstraat zijn er in de week van 19 augustus asfalteringswerken gepland, maar die worden normaal al op vrijdag 23 augustus afgerond. In de Schoolstraat wordt er na de vernieuwing van de voetpaden een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht. De straat wordt tijdens de werken afgesloten voor plaatselijk en doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel op elk moment de woningen bereiken. Parkeren kan in de omliggende straten.

In de Koopwarenstraat, het deel tussen de brug en de Guido Gezellestraat, worden het wegdek en de straatgoten vernieuwd. De aannemer zal eerst de oude straatgoten uitbreken. Daarna freest hij het bestaande wegdek af en brengt hij een nieuwe toplaag in asfalt aan. Als laatste zullen de fietssuggestiestroken en andere belijning worden aangebracht. De straat zal tijdens de werken onbereikbaar zijn. Het verkeer wordt omgeleid.