Wellenaars niet akkoord met gemeenteborden die ‘Denderleeuw’ vermelden, borden worden vervangen Claudia Van den Houte

30 december 2019

18u29 0 Denderleeuw Twee nieuwe plaatsnaamborden hebben in Welle voor wat commotie gezorgd. De borden vermelden immers de hoofdgemeente Denderleeuw in plaats van Welle, tot ongenoegen van heel wat Wellenaars.

De gemeente was al van plan om de borden te laten vervangen. De nieuwe borden werden geplaatst in het kader van het algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens van meer dan vijf ton dat vanaf 1 januari van kracht gaat op heel het grondgebied van Denderleeuw. “Aan alle invalswegen waar er nog geen stonden, werden er plaatsnaamborden geplaatst”, vertelt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “De borden duiden aan waar de gemeentegrenzen beginnen. De parkeerborden worden boven de plaatsnaamborden geplaatst om duidelijk te maken dat het parkeerverbod start aan de gemeentegrenzen en voor volledig grondgebied geldt. In Welle stond er nog geen plaatsnaambord in de Wildebeekstraat en in de Terjodenstraat, in Iddergem nog geen aan Pelsmacker. Er is echter een misverstand, een inschattingsfout gebeurd bij onze diensten. Er zijn al nieuwe borden besteld, die de naam van de deelgemeente vermelden.”

In de Wildebeekstraat paste een inwoner zelf het bord al lichtjes aan.