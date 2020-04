Wellenaars krijgen wekelijkse markt ten vroegste vanaf 2 juli door coronavirus Claudia Van den Houte

17 april 2020

15u30 5 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw start met een wekelijkse markt in Welle. Die zou normaal voor het eerst plaatsvinden op donderdag 21 mei, maar door het coronavirus wordt ze voorlopig nog uitgesteld tot ten vroegste 2 juli.

De inwoners van Welle zijn al een hele tijd vragende partij voor een wekelijkse markt in hun dorp. Begin vorig jaar werd er zelfs via Facebook een poll gehouden met de vraag of het gemeentebestuur de wekelijkse markt nieuw leven moest inblazen. De markt komt er zeker, heeft de gemeente beslist. Ze stond ook al opgenomen in haar meerjarenplan. Door de coronacrisis zal ze echter later dan gepland van start gaan. “We plannen nog een participatiemoment met de buurtbewoners en willen ook nog fysiek samenkomen met de marktkramers, maar dat is door het coronavirus nog niet mogelijk”, vertelt schepen van Lokale Economie Yves De Smet (LvB). “Daarom is 21 mei niet meer onze referentiedatum voor de eerste markt. We richten ons nu op 2 juli, maar we hopen volgende week meer informatie te krijgen van de nationale veiligheidsraad. Voorlopig is het nog koffiedik kijken. Dat geldt trouwens ook voor de braderij tijdens de augustuskermis op het Dorp van Denderleeuw op 29 augustus.”

Op de - digitale - gemeenteraad van april ligt wel het marktreglement al ter goedkeuring voor. “Alles is vertrekkensklaar. We hebben een dertigtal kramen voor de wekelijkse markt in Welle. Er waren wel acht of negen inschrijvingen voor kip aan’t spit-kramen, maar we hebben erop gelet dat er genoeg variatie is in de kramen. Kramen met bloemen, honing, juwelen, charcuterie, ondergoed, lederwaren, fruit, hamburgers, brood, wafels, vis,... er is voor elk wat wils. Ze zullen op en rond het Welleplein en in de Hertstraat opgesteld staan. We kozen voor donderdag als marktdag omdat er op dinsdag al een markt is in Ninove en op zaterdag in Aalst en Liedekerke.”