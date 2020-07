Wellenaar ontwikkelt gratis ‘Bubbel App’ voor horecazaken: “Klanten scannen QR-code en vullen gegevens in via eigen smartphone” Claudia Van Den Houte

26 juli 2020

19u48 0 Denderleeuw Wellenaar Dieter Janssens heeft de ‘Bubbel App’ ontwikkeld voor horecazaken. Daarmee kunnen klanten gemakkelijk hun gegevens achterlaten via een QR-code die ze scannen met hun smartphone. “Het is een heel gemakkelijk en zeer gebruiksvriendelijk platform om te gebruiken, zowel voor de horeca-uitbaters als voor de klanten”, aldus Dieter, die de Bubbel App gratis aanbiedt.

De Wellenaar ontwikkelde de applicatie nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste dat in horecazaken één iemand per tafel zijn of haar contactgegevens moet achterlaten. “De Bubbel App is eigenlijk geen app, maar een responsieve webpagina die handelaars kunnen aanvragen om hun horecazaak digitaal in regel te stellen met de registratieplicht”, vertelt Dieter. “De handelaar vraagt een Bubbelpagina aan via de website. Hij vult een contactformulier in, dat bij mij terechtkomt. De handelaar krijgt dan een QR-code die hij op de tafels kan leggen of omhoog kan hangen in zijn zaak. De klanten scannen de QR-code met hun smartphone en komen zo op de webpagina van de horecazaak terecht. Ze vullen de naam en voornaam in van één ‘tafelverantwoordelijke’, met daarbij verplicht een e-mailadres of gsm-nummer. Tot slot vullen ze nog de naam in van de mensen wie bij hen aan tafel zitten. Optioneel kan ook het tafelnummer worden ingevuld. Als ze dat gedaan hebben en ze verzenden hun ‘tafelbubbel’, krijgt de horeca-uitbater daar een e-mail van. Die bewaart hij dan 14 dagen.”

Veilig

Het bewaren van de gegevens gebeurt op een veilige manier. “De gegevens worden een-op-een doorgemaild naar de horecazaak. Op onze servers worden geen gegevens bijgehouden, alleen de handelaar krijgt die in zijn mailbox. De verantwoordelijkheid ligt bij de horeca-uitbater om de gegevens na 14 dagen te wissen. Veel cafébazen werken met een boek, waarbij ze ook na 14 dagen de gegevens moeten wissen. Met de Bubbel App gebeurt alles digitaal. Het is een heel gemakkelijk en zeer gebruiksvriendelijk platform om te gebruiken, zowel voor de horeca-uitbaters als voor de klanten. Het duurt maar twee minuutjes om je te registreren en het kan contactloos via je eigen smartphone. Sommige horeca-uitbaters voorzien in hun zaak een tablet met de Bubbel App, voor oudere klanten.”

“Ik ben IT’er en heb de Bubbel App opgericht uit bezorgdheid. Onder mijn klanten bevinden zich enkele horecazaken en ik wou hen een digitale oplossing aanreiken. Toen ik de Bubbel App had ontwikkeld, vond ik het zonde om die niet breder te gebruiken. Het platform is er. Of er nu één of honderd horecazaken gebruik van maken, maakt niet zoveel uit. Het enige wat de gebruikers moeten hebben, is wat geduld. Alles wordt immers manueel nagekeken. Alles wordt gecheckt met de cafés of restaurants, zodat alles goed bij hen terechtkomt en de mail bijvoorbeeld niet in hun spam terechtkomt.”

Gratis

“Eén dag na de oprichting waren er al een dertigtal horecazaken aangesloten. Het gaat niet enkel om horecazaken rond de kerktoren, maar van overal: cafés en restaurants uit Gent, over Limburg, tot aan de zee. Het is ook fijn om te zien hoe positief de horecazaken reageren op mijn Bubbel App. Ik heb al heel wat uitnodigingen gekregen van restaurants om bij hen eens te komen eten, om me te bedanken. De horecazaken hebben het de voorbije maanden zwaar gehad. Dat ik dit gratis aan hen aanbied, doet hen een plezier, merk ik.”

Meer info via www.bubbelapp.be.