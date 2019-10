Welle steunt Schotse whiskystokers met ‘Whisky-, Rum- en Gin Festival’ Claudia Van den Houte

28 oktober 2019

23u15 7 Denderleeuw De vzw TVOZ uit Welle wil de Schotse whiskystokers een hart onder de riem steken. Ze organiseert een ‘Whisky-, Rum- en Gin Festival’.

“De verkoop van whisky is net door Trump aan banden gelegd, alle export van Single Malt richting de Verenigde Staten is vanaf nu onderhevig aan een extra taks van 25 procent”, vertelt Steven Debruyn voorzitter van vzw TVOZ. “Dat is voor de Amerikanen geen goede zaak, maar voor onze landgenoten heeft dit wel zijn voordelen. Doe er de Brexit en de bijhorende waardedaling van het Britse pond bovenop en je weet dat het nu het juiste moment is om whisky te kopen. De pond staat meer dan 10 procent lager dan vijf jaar geleden en dat laat zich ook vertalen in de prijzen per fles. Het grote slachtoffer van deze maatregelen zijn de Schotse whiskystokers. De economische impact is niet te onderschatten, want Scotch is het belangrijkste exportproduct van de hele Britse voedingsindustrie en goed voor meer dan vier miljard pond aan inkomsten per jaar.”

“Welle werpt zich op als officieuze ambassadeur van de whisky, met een heus festival. Omdat er gemikt wordt op een breed publiek, wordt het een Whisky-, Rum- en Gin Festival. Er zijn al meer dan 16 standhouders en er zullen meer dan 600 verschillende varianten te proeven zijn. Niet alleen de whisky uit Schotland komt aan bod: er zijn merken van over de hele wereld. Om het gebeuren op te luisteren komen de Ghent Highland Pipers wat Schotse klanken uit hun doedelzakken toveren. Zelfs de ambassadeur van Schotland werd uitgenodigd om het festival plechtig te openen.”

Het ‘Whisky-, Rum- en Gin Festival’ vindt plaats op zaterdag 23 november van 17.30 uur tot 22.30 uur in Huyze Sint-Pieter, aan de kerk in Welle. Proeven kan al vanaf 1 euro. Er is ook een taxidienst, tegen vijf euro voor inwoners van Groot-Denderleeuw.