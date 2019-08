Waka Waka blijft voor overlast zorgen: “Klanten barbecueën zelfs in onze tuin” Frank Eeckhout

21 augustus 2019

14u39 0 Denderleeuw De vzw Waka Waka in de De Nayerstraat in Denderleeuw blijft voor ophef zorgen in de buurt. De vzw moest enkele maanden verplicht de deuren sluiten wegens overlast, maar is sinds april weer open. “Ondertussen hebben we opnieuw al meer dan tien klachten ingediend. Na sluitingstijd gaan de feestjes gewoon door in de gemeenschappelijke tuin van residentie Nicolas", luiden de bewoners de alarmbel.

Door de Afrikaanse vzw Waka Waka vorig jaar in december tijdelijk te sluiten wilde burgemeester Jo Fonck de vzw een signaal geven dat de overlast moest worden aangepakt. “Er werden herhaaldelijk pv’s opgemaakt en ook recent was dit opnieuw het geval. Als gemeentebestuur zetten we in op een positieve samenleving. Burgers hebben hun rechten, maar ook plichten. Als dit niet wordt nageleefd, moet er worden ingegrepen", liet de burgemeester toen optekenen. Omdat de verantwoordelijken van Waka Waka aanvankelijk geen gehoor gaven aan de eisen van het gemeentebestuur werd die sluiting steeds met een maand verlengd. Na het wegwerken van de pijnpunten mocht de vzw in april opnieuw de deuren openen. Wel kreeg Waka Waka een sluitingsuur opgelegd. Om 20 uur moeten de lichten uit.

Soms lijkt het wel of we op een festival zitten. Tot ‘s nachts houden ze ons wakker met hun braspartijen. En dan zwijgen we nog over de intimidaties Bewoners van residentie Nicolas

Braspartijen

Maar de uitbaters nemen het niet zo nauw met de voorschriften van het gemeentebestuur. “Het loopt hier vaak de spuigaten uit. Hun rommel laten ze rondslingeren en na sluitingstijd zetten ze hun zuipfeestjes gewoon verder in de gemeenschappelijke tuin van ons appartementsblok. Zelf eens een barbecue houden, zit er voor ons echt niet in, want dat doen ze zelf waardoor het hier steeds vol loopt met bezoekers van Waka Waka. Nochtans schrijft het intern reglement voor dat de tuin enkel bestemd is voor de bewoners va de residentie. En dan hebben we het nog niet gehad over de lawaaihinder die ze veroorzaken. Soms lijkt het wel of we op een festival zitten. Tot ‘s nachts houden ze ons wakker met hun braspartijen. En dan zwijgen we nog over de intimidaties", zeggen de bewoners.

Loze beloften

Waka Waka kreeg de voorbije maanden opnieuw ettelijke keren de politie en de wijkagent over de vloer maar dat maakt blijkbaar weinig indruk. “We hebben ook al verschillende mails gestuurd naar de burgemeester. Die belooft de situatie op te volgen en aan te pakken. Hij vertelde ons dat drie klachten voldoende waren om de zaak opnieuw te sluiten, maar dat blijkt een loze belofte te zijn. Niet verwonderlijk als je weet dat de mensen van de vzw en hun klanten tot zijn kiespubliek behoren. Enkele bewoners zijn zelfs al verhuisd omdat ze de situatie beu waren. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we hier straks allemaal weg zijn en dat Waka Waka carte blanche gewoon krijgt?”

Burgemeester Jo Fonck is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.