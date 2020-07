Wagen zonder nummerplaten en wielklem van politie in vlammen opgegaan Koen Baten

20 juli 2020

09u32 12 Denderleeuw Afgelopen nacht is er in Denderleeuw rond 4.45 uur een voertuig volledig in vlammen opgegaan. De wagen stond geparkeerd in de A. Rodenbachlaan onder de bomen langsheen de spoorweg. Het voertuig stond er al een hele tijd. Vermoedelijk werd het in brand gestoken. Van de wagen bleef niets meer over.



Toen de eerste oproep bij de brandweer van Denderleeuw binnen kwam stond de wagen al in lichterlaaie. De hulpdiensten konden dan ook niets anders meer doen dan het voertuig gecontroleerd laten uitbranden. De Ford stond er al een hele tijd geparkeerd en had geen nummerplaten meer. De politiezone van Denderleeuw/Haaltert had ook al een klem aan de wagen gehangen waardoor het voertuig niet meer rijvaardig was.

Dat de wagen dus net nu in vlammen opging is geen toeval en de kans is dan ook groot dat er kwaad opzet in het spel is. Het parket werd verwittigd en zij stuurden een deskundige langs om een onderzoek in te stellen. De Rodenbachlaan was een tijdlang afgesloten voor het verkeer en moest plaatselijk rondrijden. Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond en werd er geen verdere schade aangericht.