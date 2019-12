Vzw Safa Dender plant aanvraag om ‘cultureel centrum’ op te starten in stationsbuurt: gemeente is geen voorstander Claudia Van den Houte

06 december 2019

18u16 2 Denderleeuw De vzw Safa Dender zal volgens het gemeentebestuur in de nabije toekomst een vergunning aanvragen voor de oprichting van een cultureel centrum voor hun gemeenschap in de stationsbuurt. Ondanks eerdere geruchten gaat het volgens burgemeester Jo Fonck (LvB) niet om een moskee of een gebedshuis, maar het gemeentebestuur is hoe dan ook geen voorstander van de plannen.

Begin vorig jaar dook er een folder op van de vzw Safa Dender. Daaruit bleek dat de vzw geld aan het inzamelen was om een gebouw in Denderleeuw aan te kopen om Arabische lessen te organiseren en om later ook een gebedsruimte in te voorzien. Kristof Slagmulder van Vlaams Belang, die de folder in handen had gekregen, startte toen al een petitie tegen de mogelijke komst van een moskee in Denderleeuw. Een half jaar later liet Geert Van Cauter (N-VA) weten dat er geruchten waren dat het gebouw achter Da Marco, het Italiaans restaurant, en naast de apotheker zou verkocht worden voor een gebedsruimte. De vzw blijkt het pand intussen al een tijdje te hebben gekocht. Volgens het Denderleeuwse gemeentebestuur zal de vzw in de nabije toekomst een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen, om een gemeenschapscentrum of cultureel centrum op te richten.

Geen moskee

Vlaams Belang is opnieuw een protestactie gestart tegen een moskee in Denderleeuw, maar volgens burgemeester Jo Fonck (LvB) heeft de vzw geen plannen voor een moskee of gebedsruimte. “Er is voorlopig nog geen aanvraag voor een vergunning binnengekomen op de gemeente, maar op basis van gesprekken die we hebben gehad met de vzw, zijn er geen plannen voor een gebedsruimte of een moskee”, aldus Fonck. “De plannen omvatten onder andere verschillende lesruimtes en een multifunctionele zaal met ontspanningsruimte”, weet schepen voor Integratie Andy Depetter (Groen). “Dit ontmoetingshuis moet onder andere een plek bieden aan jongeren die niet bij de bestaande initiatieven terecht kunnen.”

Te grootschalig

Gebedsruimte of niet, het gemeentebestuur zegt sowieso geen voorstander te zijn van de plannen van de vzw. “Om drie redenen”, verklaart burgemeester Fonck. “De eerste reden is de grootschaligheid van het project. We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken. Daarnaast vrezen we ook mobiliteitsproblemen. Zo’n centrum zal zeker een impact hebben op de mobiliteit. Verder zijn we ook bezorgd over de inpasbaarheid van dit centrum in het BPA Stationsomgeving, op stedenbouwkundig vlak. Wat ons betreft zijn dat genoeg redenen om weigerachtig tegenover de plannen van Safa Dender te staan. We hebben in onze gemeente al meer dan genoeg uitdagingen. Daarom zijn we geen voorstander van een dergelijk centrum. We hebben onze bezorgdheid dan ook geuit in de gesprekken die we met de vzw hebben gehad en hebben hen laten weten dat we er weigerachtig tegenover staan”, aldus Fonck.

De burgemeester kan nog niet bevestigen dat het gemeentebestuur de vergunningsaanvraag, wanneer die er komt, zal weigeren voor het islamitisch cultureel centrum. “We mogen niet vooruitlopen op de feiten, het dossier is nog niet ingediend. Maar we zijn dus zeker geen vragende partij.” Als de gemeente de vergunning zou afkeuren - wat zeer waarschijnlijk is -, dan kan de vzw wel nog in beroep gaan bij de provincie, die ook kan beslissen om een vergunning toe te kennen. Bij de vzw Safa Dender konden we voorlopig niemand bereiken.