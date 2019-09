Vzw Bij de Rie van op de Kat houdt wielerwedstrijd voor junioren en beloften Claudia Van den Houte

05 september 2019

19u54 0 Denderleeuw Vzw Bij de Rie van op de Kat organiseert op zaterdag 7 september een wielerwedstrijd voor junioren en beloften in Welle.

“Het is al de derde koers die we organiseren”, zegt Rino Van Vaerenbergh van de vzw. “Vorig jaar was het een wedstrijd voor de nieuwelingen en junioren. Zo hebben alle renners uit de streek de kans gehad om eens in hun eigen dorp te rijden en daar doen we het voor. Sommige renners passeren zelfs voorbij hun deur.” Vertrek en aankomst vindt opnieuw plaats in de Kattestraat 38 in Welle. “Het pop-upcafé/restaurant zal opnieuw open zijn. Er is onder meer spaghetti en taart. We maken er terug een kleine kermis van”, aldus Rino. Onder andere de renners Ryan Segers uit Denderleeuw en Brent Beeckman uit Welle, allebei junioren, zullen deelnemen aan de wedstrijd.

De junioren starten rond 13 uur, de beloften tussen 15.30 uur en 16 uur. De wedstrijd vindt plaats op een omloop van 9,5 km, die behalve door Welle ook door Iddergem loopt. De junioren rijden 10 rondes, de beloften 12 rondes.