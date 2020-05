VTM-programma ‘Faroek’ op zoek naar agressieve treinreiziger die begeleidster klap gaf in station Denderleeuw Koen Baten

27 mei 2020

12u01 14 Denderleeuw Het VTM-programma Faroek verspreidde dinsdagavond beelden van een veertiger die in Denderleeuw een treinbegeleidster een duw en een slag in het gezicht gaf. De man sprak Frans en schold haar ook de huid vol. Zelf bleek hij geen geldig ticket te hebben, waardoor hij van de trein moest stappen, iets wat hem duidelijk niet zinde.



De feiten gebeurden op 10 oktober kort voor 21 uur ‘s avonds. De trein van Aalst naar Pepingen kwam aan in het station van Denderleeuw, waar de moeilijkheden begonnen. De passagier was bijzonder agressief en had een ongeldig ticket. Hij had een ticket gekocht met korting, maar had geen kortingskaart, iets waar de begeleidster hem op attent maakte. De man werd daarna agressief, maar de begeleidster bleef rustig. Ze zei dat hij een nieuw ticket moest kopen of moest afstappen in Denderleeuw.

Slag en duw

De trein bleef daar in het station staan en vertrok niet meer tot de man uitstapte. Allebei stapten ze uit, maar daarna duwde de man tegen de begeleidster aan en gaf haar een slag in het gezicht. Al roepend en tierend vertrekt de man en zegt hij dat hij haar nog wel zal weten te vinden.

De vrouw stapt terug op en belt daarna volledig onder de indruk naar de politie. De man werd echter gefilmd toen hij via de tunnel naar de voorkant van het station stapte. Daar werd hij op camera gezet aan de taxistandplaats, en dat was de laatste keer dat hij gezien werd. De politie is nu op zoek naar de verdachte man.

Hij heeft een zwarte huidskleur, droeg een bril en heeft kort grijs haar met een stoppelbaard. Hij had een bruine jas aan op het moment van de feiten. Hij sprak ook in het Frans.

Wie meer info heeft, kan bij de politie terecht op het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.