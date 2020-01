Vrouwenvereniging KVLV wordt ‘Ferm’: afdeling Welle deelt deurmatten uit met nieuwe naam Claudia Van den Houte

26 januari 2020

16u52 1 Denderleeuw De vrouwenvereniging KVLV heet voortaan ‘Ferm’. Ferm Welle verraste haar leden zaterdag met een mooie mat aan de voordeur, die de nieuwe naam draagt.

Ook andere lokale Ferm-groepen deden dat. Zo werden in totaal meer dan 100.000 matten verspreid. “Matten die uitnodigen om buiten te komen en mee te genieten van het aanbod van Ferm”, klinkt het. Bij de Ferm-groep Welle vinden vrouwen een boeiend en afwisselend aanbod aan activiteiten. “Ferm heet alle vrouwen van Welle en omgeving hartelijk welkom. Allereerst nu vrijdag 31 januari. Om 20 uur nodigen we alle dames en hun partner en vrienden uit op de Mysterie-party in Huyze St. Pieter waar we de nieuwe naam en ons aanbod van 2020 graag aan hen voorstellen op een verzorgde receptie. Nadien swingen we ferm verder met muziek uit de jaren 70, 80 en 90 gebracht door dj Gunther”, vertellen Nele Van Schelvergem en Els Jacob namens Ferm Welle.

Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via kvlv.welle@gmail.com. Meer info over de vereniging via www.samenferm.be of de Facebookpagina van Ferm Welle.