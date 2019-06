Vrije Basisschool Welle krijgt 1,26 miljoen euro subsidies voor nieuwbouwproject: “Werken na 14 jaar eindelijk van start” Claudia Van den Houte

28 juni 2019

17u39 0 Denderleeuw De Vrije Basisschool in Welle krijgt 1,26 miljoen euro subsidies voor de afbraak van een deel van de bestaande gebouwen en de speelplaats én voor een nieuwbouw met zes nieuwe klaslokalen en een nieuwe overdekte speelplaats. De school is blij dat de subsidies eindelijk werden toegekend: “We wachten er al 14 jaar op”, klinkt het.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, heeft 1.265.653,43 euro subsidies toegekend aan de Vrije Basisschool Welle. Dat laat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) weten. Een deel van de bestaande gebouwen en de overdekte speelplaats worden afgebroken en er komt een nieuwbouw met zes nieuwe klaslokalen: drie ter vervanging van de afgebroken klassen, twee ter vervanging van de twee containerklassen en één extra uitbreiding. Er komt ook een nieuwe overdekte speelplaats voor de kleuters en het bestaande gebouw wordt aangepast op vlak van toegankelijkheid en veiligheid.

Afbraak start eind juli

“We hadden het dossier voor het project al in 2005 ingediend. We zijn dus heel blij dat het na 14 jaar van start kan gaan”, reageert Lieve Van Valckenborgh, directeur van de Vrije Basisschool Welle. Eind juli wordt er al gestart met de afbraak van een deel van het bestaande gebouw, namelijk het oude klooster - vóór 1930 gebouwd - en drie klaslokalen. “In de toekomst hopen we op die plaats een polyvalente zaal te realiseren, maar voorlopig worden de twee containerklassen naar daar verhuist én komt er een nieuwe overdekte speelplaats voor de kleuters in de plaats van het afgebroken deel”, vertelt Marnix Vandenbossche, de voorzitter van het schoolbestuur. “Tegen 1 september moet alles opnieuw toegankelijk zijn.”

Nieuwbouw naast bestaand gebouw

In het najaar beginnen ten vroegste vanaf november de werken voor het nieuwe gebouw. “De nieuwbouw komt naast en aanpalend aan het bestaande gebouw, waar nu de containerklassen staan, vóór onze groene speelplaats.” Vooraan in de nieuwbouw komt er een ontmoetingsplaats voor ouders die hun kinderen kunnen ophalen. Er zullen ook een aantal aanpassingswerken gebeuren aan het bestaande gebouw. “Zo wordt de trappenhal aangepakt en worden hier en daar wat klassen aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. De nieuwbouw zal ook toegankelijk worden gemaakt vanaf de oude speelplaats. De toegang van de bestaande speelplaats wordt aangepast en verbreed om veiligheidsredenen. Als alles goed verloopt, zullen alle werken klaar zijn tegen Nieuwjaar 2021.”

De school houdt op 5 september 2019 een infoavond over de plannen. Alle geïnteresseerden zijn om 20.30 uur welkom op de school.