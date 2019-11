Vredesboom ingehuldigd: leerlingen Denderleeuwse basisscholen hangen symbolisch kraanvogels op Claudia Van den Houte

08 november 2019

14u27 3 Denderleeuw Op de parking van ontmoetingshuis De Palaver werd vrijdag een Vredesboom ingehuldigd als onderdeel van de herdenking van Wapenstilstand.

“De boom is een symbool van onze eigen vredeswens. Samen moeten we zorgen voor een verdraagzame en zorgzame samenleving”, sprak schepen Sofie Renders (CD&V). “Iedereen kan er in zijn eigen school, jeugdbeweging of club voor zorgen dat er respect is voor iedereen.” De leerlingen van de zesde leerjaren van alle Denderleeuwse basisscholen hadden papieren kraanvogels gevouwen en hingen die op naast de Vredesboom. Elke klas had ook een liedje, voordracht of dansje voorbereid voor de inhuldiging. “De leerlingen hebben niet alleen geknutseld, maar hebben ook geleerd over de betekenis van de kraanvogel”, zegt Herwig De Backer van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). “De kraanvogel is een symbool voor liefde, vrede en gezondheid.” Aan het paneel naast de boom kan iedereen een vredeswens ophangen. Het wordt een permanente plaats om te reflecteren over oorlog en vrede.

“Ik vind het heel goed dat we kraanvogels hebben gemaakt voor de Vredesboom”, zegt Esteé (11) uit de Vrije Basisschool Welle. “Er is op school soms wat onenigheid en hierdoor zullen we eraan denken om dat op te lossen. Kraanvogels maken is iets wat we niet gewoon zijn om te doen, dus we zullen blijven onthouden dat we dit gedaan hebben”, aldus Esteé. “Het was wel moeilijk om de kraanvogels te maken”, vindt Jorre (11) uit dezelfde school. “Het is een paar keer mislukt vooraleer we mooie kraanvogels hadden.”

De scholen kregen de hulp van Leen Rochette, Japankenner en vredesactiviste, bij het aanleren van het vouwen van Japanse kraanvogels of origami.