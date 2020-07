Voortaan online afspraak maken voor bezoek aan dienst Burgerzaken Claudia Van den Houte

08 juli 2020

20u09 2 Denderleeuw De inwoners van Denderleeuw kunnen voortaan via een nieuwe online afsprakenmodulen een afspraak maken voor een bezoek aan de dienst Burgerzaken in het administratief centrum.

De gemeente zet al vanaf begin juni in op dienstverlening op maat én op afspraak. De Denderleeuwenaren kunnen telefonisch bij de diensten zelf, aan het onthaal of online via een invulformulier een afspraak maken, waarna de diensten contact opnemen om een tijdstip vast te leggen. Voor een bezoek aan de dienst Burgerzaken kan dat voortaan nog makkelijker via een automatische afsprakenmodule op de gemeentelijke website. Bellen of mailen om een afspraak vast te leggen, hoeft dus niet meer. Het afhalen van bepaalde documenten, zoals een reispas of rijbewijs, kan wel nog steeds zonder afspraak aan het onthaal. De meeste attesten en akten, meldingen of vergunningen kunnen uiteraard nog aangevraagd worden via het digitaal loket.

Inwoners die een afspraak willen maken voor een bezoek aan de dienst Burgerzaken kunnen via www.denderleeuw.be/afspraak of elke productpagina van de dienst Burgerzaken doorklikken naar de online afsprakenmodule. “Het afsprakensysteem is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk”, aldus schepen van ICT en Communicatie Marnick Vaeyens (Groen).