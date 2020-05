Voormalig gemeenteraadslid en mede-oprichtster vzw Chiro Denderleeuw Marleen Buydens (56) overleden Claudia Van den Houte

18 mei 2020

17u25 4 Denderleeuw Voormalig gemeenteraadslid Marleen Buydens uit Denderleeuw is afgelopen zaterdag op 56-jarige leeftijd overleden.

Marleen Buydens was twaalf jaar lang, tot de vorige legislatuur, gemeenteraadslid in Denderleeuw. Ze werd verkozen op de Open Vld-lijst, maar zetelde het grootste deel van de vorige legislatuur als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad. Haar stem was cruciaal bij de coalitiewissel middenin de vorige legislatuur. Ze stapte toen samen met sp.a en CD&V in een coalitie. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ze geen kandidaat meer.

Ze heeft vooral veel betekend voor de Chiro van Denderleeuw. Ze was lid, leiding, volwassen begeleidster, kampkok én mede-oprichtster van de vzw. De verslagenheid bij de vereniging is dan ook groot. “Een fantastisch en warme persoon die veel te vroeg van ons is moeten weggaan”, omschrijft de jeugdbeweging Marleen Buydens in een bericht op Facebook.

“Er is niemand in onze Chiro die Marleen niet kende en er zouden te veel dingen zijn om neer te pennen wat Marleen voor ons allemaal heeft gedaan en betekende”, klinkt het. “Zij was de steunpilaar in elke generatie die onze Chiro heeft gezien. Wij zijn enorm dankbaar voor alles wat je gedaan hebt en in ons Chirohart zal jij altijd een warm plekje hebben. We gaan je missen.”

Buydens overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag aan een slepende ziekte.