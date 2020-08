Voorlopig geen warme maaltijden, ouders in klassen of fysieke ouderavond in basisschool ’t Landuiterke bij start nieuwe schooljaar Claudia Van den Houte

28 augustus 2020

17u09 4 Denderleeuw De scholen maken zich klaar voor het nieuwe schooljaar, dat dinsdag van start gaat. In deze coronatijden verloopt de start wat anders dan normaal.

Vrije Basisschool ’t Landuiterke deelt alvast mee dat in haar beide vestigingen, in de Landuitstraat en in de Kruisstraat, de kinderen in speelzones blijven spelen, er voorlopig geen warme maaltijden of fruit zal worden gegeven, de kleuters en leerlingen ‘s morgens in de klas worden ontvangen, er voorlopig geen helpende (groot)ouders in de klassen worden toegelaten en er geen fysieke ouderavond voor alle ouders samen komt. Alles gebeurt uiteraard in functie van Covid-19. “We houden de maatregelen liever wat strenger aan bij het begin zodat we even verder kunnen werken”, klinkt het. “Niemand kan voorspellen wat er zal gebeuren in september, oktober. Op deze manier hoeven we niet onmiddellijk terug schroeven én stellen we ouders, leerkrachten en leerlingen gerust door veiligheid en hygiëne voorop te stellen.”

Nieuwigheden

De start van het nieuwe schooljaar gaat ook gepaard met enkele nieuwigheden. De wijkafdeling in de Kruisstraat wordt uitgebreid tot het zesde leerjaar, zodat ook het wijkschooltje een volwaardige basisschool wordt waar kinderen hun hele lagere schoolperiode terechtkunnen. De brugwerking derde kleuterklas-eerste leerjaar, die vorig jaar werd opgestart op de wijkafdeling, wordt nu verdergezet op de hoofdschool. Dit houdt in dat kinderen leerstof kunnen verwerken op eigen niveau. Verder wordt de opvang op de hoofdschool vanaf dit schooljaar georganiseerd door de gemeente op de school.

Op dinsdag 1 september mogen de ouders van kleuters hun kind tussen 8.45 en 9 uur afzetten aan de klasdeur. Alle andere leerlingen gaan rechtstreeks naar de klas en worden warm ontvangen door hun klasleerkracht. Het zorgteam staat klaar om nieuwe leerlingen naar het juiste lokaal te brengen. “We maken er voor de kinderen een feest van in de klasbubbels. Ouders ontvangen een leuke foto of filmpje van de eerste schooldag.”