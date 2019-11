Gesponsorde inhoud Voor even terug in Denderleeuw met feestmode: Anita’s neemt deel aan pop up Shopping Night Aangeboden door kledingzaak Anita’s Van de commerciële redactie

26 november 2019

11u15 0 Aangeboden door kledingzaak Anita's “We zijn terug in Denderleeuw, al zal het voorlopig maar voor twee avonden zijn”, vertelt Christine Leus van kledingzaak Anita’s in Denderleeuw. Omwille van werken in de A. Rodenbachstraat in het centrum van Denderleeuw besliste Christine eerder dit jaar om tijdelijk andere oorden op te zoeken en een pop-up te openen in Liedekerke. Op donderdag 28 en vrijdag 29 november keert Anita’s even terug naar Denderleeuw, om de feestcollectie van de winkel voor te stellen tijdens een ‘pop up shopping night’ in de interieurzaak Van der Waerden op de Steenweg in Denderleeuw.

Begin september beslisten Christine Leus en haar man om hun kledingzaak Anita’s in Denderleeuw tijdelijk te verhuizen. Een geschikt pand voor de winkel vonden ze in Liedekerke. “Onze zaak is best groot en het was niet gemakkelijk om een pand te vinden waar we al onze collecties stijlvol kunnen tentoonstellen”, zegt Christine. Toch is het absoluut de bedoeling om binnenkort terug te keren naar Denderleeuw. “Na de werken in de A. Rodenbachstraat keren we terug naar waar onze winkel al sinds jaar en dag gevestigd is. Maar voor het zover is, keren we al eens eerder terug naar Denderleeuw”, lacht Christine.

Gezamenlijk initiatief

Tijdens twee ‘pop up shopping nights’ in interieurzaak Van der Waerden in Denderleeuw zal Anita’s aanwezig zijn. Het evenement wordt georganiseerd door veertien enthousiaste, lokale handelaars die samen hun schouders zetten onder dit initiatief. Doel? Een inspirerende avond in elkaar steken die volledig in teken staat van de feestdagen en de eindejaarsperiode. De shopping night heeft voor ieder wat wils want er zijn vier thema’s: food, fashion, shopping en style. “Je kan er proeven, ontdekken, shoppen, genieten en relaxen”, vertelt Christine. “De toegang is gratis, maar inschrijven is wel verplicht en kan via de website www.popupshoppingnight.be of telefonisch op het nummer 053 66 86 45.

“Wie niet aanwezig kan zijn, kan natuurlijk terecht in onze pop-up in Liedekerke, in de Stationsstraat 61. We hebben zoals elk jaar een uitgebreide feestcollectie. Bovendien zijn wij vanaf 15 december ook elke zondag open van 14 tot 18 uur voor de eindejaarsshopping en nemen we deel aan de eindejaarsactie van de Stationsstraat in Liedekerke, waarbij verschillende waardebonnen van de deelnemende handelszaken te winnen zijn”, vertelt Christine.