Vlaams Belang start met Seniorenforum en lanceert meteen enkele voorstellen Claudia Van den Houte

07 oktober 2019

14u48 6 Denderleeuw Vlaams Belang Denderleeuw richt een Seniorenforum op. Het ‘Seniorenforum Denderleeuw’ zal regelmatig activiteiten organiseren voor 55-plussers. De partij wil dat er in Denderleeuw meer aandacht gaat naar senioren. Het gemeentebestuur wijst erop dat er al een erkende seniorenraad is en er al heel wat activiteiten zijn voor senioren.

Het kersverse Seniorenforum lanceert meteen enkele voorstellen, zoals een seniorenloket, maximale ondersteuning voor de mantel- en thuiszorg, het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen ondersteunen. Vlaams Belang wil ook dat de Buurtinformatienetwerken (BIN) extra aandacht besteden aan buurtbewoners van gevorderde leeftijd. Voor de partij moet de gemeente een premie voorzien voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning, zoals betere sloten of een alarmsysteem. Verder stelt Vlaams Belang onder meer ook nog voor dat het OCMW alleenstaande 65-plussers opbelt om te vragen hoe het gaat. “Voorts kunnen ook de postbodes worden ingeschakeld. Ze komen dagelijks bij de mensen thuis en zijn zeker voor ouderen een aanspreekpunt”, klinkt het.

“Binnen de gemeente is er al een erkende seniorenraad”, repliceert schepen van Senioren Alberic Sergooris (CD&V). “Het is één van onze beter gestructureerde adviesraden. Hij telt een 20-tal senioren uit verschillende domeinen, zoals het onderwijs, de politiek en het verenigingsleven, en komt elke maand samen om de mogelijkheden voor senioren te bespreken. Zij werken constant seniorenplannen uit. We hebben bijvoorbeeld al een mindermobielencentrale, die senioren vervoert naar de bank, familie, de supermarkt... en we hebben een poetsdienst voor senioren. We zijn ook volop bezig met het verhogen van de voetpaden voor senioren en mindervaliden. Er zijn maandelijks activiteiten van de seniorenraad, zoals kaartnamiddagen, kermisbals... en van de erkende seniorenverenigingen. Ook in ons meerjarenplan zullen we inzetten op senioren. Zo denken we aan een seniorenconsulent of een extra seniorenambtenaar”, aldus Sergooris.

Tijdens de startactiviteit van het Seniorenforum op dinsdag 22 oktober om 15 uur in café Standaard zal een uiteenzetting gegeven worden door Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Constandt zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uitvoerig uit de doeken doen. Hij staat ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Nadien is er livemuziek met koffie en taart. Bij volgende activiteiten zal er telkens een spreker uitgenodigd worden met nadien een ontspannende activiteit.