Vlaams Belang dient 1.249 verzamelde bezwaarschriften in tegen islamitisch cultureel centrum Claudia Van den Houte

14 februari 2020

18u59 0 Denderleeuw Het Vlaams Belang Denderleeuw heeft in totaal 1.249 bezwaarschriften ingediend tegen de aanvraag voor een islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw.

De partij had eerder al een modelbezwaarschrift verspreid via sociale media en de inwoners opgeroepen om dat te ondertekenen en terug te sturen. Zo werden er dus 1.249 bezwaarschriften verzameld, die werden ingediend op het gemeentehuis. Een Islamitische vzw had een aanvraag ingediend bij de gemeente voor een cultureel centrum in de stationsbuurt. Het gemeentebestuur liet nog voor de aanvraag binnenkwam op het gemeentehuis al weten geen voorstander te zijn van de plannen, onder meer omwille van gevreesde mobiliteitsproblemen. De kans leek dus sowieso al klein dat de gemeente de aanvraag zal goedkeuren.