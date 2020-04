Viroloog Steven Van Gucht spreekt inwoners van zijn gemeente toe in videoboodschap: “Jullie zijn goed bezig, Denderleeuw. Volhouden nu” Rutger Lievens

30 april 2020

11u42 2 Denderleeuw De bekendste inwoner van Denderleeuw is op dit moment ongetwijfeld viroloog Steven Van Gucht (43). De gemeente Denderleeuw interviewde hem voor het plaatselijke infoblad de Schakel en vroeg hem om een videoboodschap in te spreken. “Jullie zijn goed bezig, Denderleeuw, volhouden”, zegt hij.

De Belgen zien deze Denderleeuwenaar elke dag op televisie, dus interviewde de communicatiedienst van de gemeente Denderleeuw hem voor het infoblad de Schakel. Na het interview sprak Steven Van Gucht een videoboodschap in en het filmpje wordt heel veel gedeeld op sociale media. “Ik denk dat jullie allemaal goed bezig zijn. Als we kijken naar de cijfers, dan scoort Denderleeuw helemaal niet slecht wat betreft het aantal gevallen van infectie. Dus jullie zijn goed bezig, doe zo voort en blijf rustig. Besef wel dat we er nog niet vanaf zijn, van dat virus. Dat gaat nog maanden duren, zolang er geen vaccin is. Dus we gaan toch de komende maanden en de komende winter moeten opletten wat we doen. Volledig normaal zal het leven niet worden zolang het vaccin er niet is”, zegt Steven Van Gucht in het filmpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.