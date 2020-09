Vijf rijbewijzen ingetrokken bij controle tijdens weekend zonder alcohol Koen Baten

28 september 2020

14u39 3 Denderleeuw De lokale politie van Denderleeuw/Haaltert heeft bij een alcoholcontrole op hun grondgebied vijf rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die onder invloed reden. Ze voerden de controle uit in het kader van ‘Weekend Zonder Alcohol’.

De controle vond plaats op twee locaties over het hele grondgebied. Eerst werd er op de Steenweg in Denderleeuw gecontroleerd. Daar werd een rijbewijs voor drie uur ingetrokken voor het sturen onder invloed. Er werden ook nog tal van andere overtredingen vastgesteld. Zo werd er een bestuurder betrapt tijdens een rijverbod, maar ook één iemand die reed onder invloed van drugs. Een andere bestuurder was ook in het bezit van drugs.

De politie kon ook iemand staande houden die zijn voertuig had toevertrouwd aan iemand die geen rijbewijs heeft. Daarnaast betrapten ze ook iemand die zijn voorwaarden niet naleefde. Er werden twee auto’s en een motor in beslag genomen.

De tweede controle vond plaats op de Heldergemstraat in Heldergem bij Haaltert. Daar gebeurden recent al verschillende ongevallen. Ook hier werden vier rijbewijzen ingetrokken voor alcohol. Een rijbewijs voor drie uur, de andere drie bestuurders mochten zes uur niet rijden.