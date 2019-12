Vier panden in Polderstraat tegen de vlakte vooraleer straat wordt heraangelegd Claudia Van den Houte

02 december 2019

19u20 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw laat momenteel vier panden in de Polderstraat en de A. De Brabanterstraat slopen. De gemeente kocht de panden in de loop van de jaren aan omdat ze gedeeltelijk voorbij de rooilijn staan.

In verschillende straten in Denderleeuw worden er woningen getroffen door de rooilijn. De gemeente probeert een aantal van die woningen te kopen en te slopen, onder meer met het oog op de toekomstige heraanleg van verschillende straten. De afbraak van de panden in de Polderstraat is van start gegaan en duurt nog tot vrijdag 6 december. “Na de afbraak wordt het gedeelte voor de rooilijn opgenomen in het openbaar domein en kan de Polderstraat heraangelegd worden”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB). “De grond achter de rooilijn zal nadien worden verkocht. Tijdens de werken is de straat afgesloten voor alle weggebruikers en is er een omleiding. De vernieuwing van de nutsleidingen, voorafgaand aan de heraanleg, staat momenteel gepland voor het voorjaar van 2020.”