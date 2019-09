Vier op de tien Denderleeuwse kinderen groeien op in anderstalig gezin Claudia Van den Houte

23u52 0 Denderleeuw Het aantal kinderen dat in Denderleeuw geboren wordt uit een anderstalige moeder zit nog steeds in stijgende lijn.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Kind & Gezin. Bij 40,9 procent van de borelingen in 2018 wordt er thuis een andere taal gesproken dan het Nederlands. Vijf jaar geleden lag dat cijfer nog op 26,6 procent. 59,1 procent van de borelingen in 2018 heeft Nederlands als thuistaal. Bij 28,4 procent is het Frans de taal tussen moeder en kind.