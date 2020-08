Verwarde vrouw vermist in Denderleeuw, politiehelikopter houdt zoektocht Koen Baten

11 augustus 2020

16u45 62 Denderleeuw De politie is op dit moment een grootscheepse zoekactie aan het houden naar een 59-jarige vrouw uit Denderleeuw. Khadija Boumaaza vertrok in de nacht van maandag op dinsdag uit haar woning en werd sindsdien niet meer gezien. De vrouw kan zich verward gedragen waardoor alle middelen ingezet worden.

De vrouw verdween tussen 3 uur ‘s nachts en 9 uur ‘s ochtends afgelopen nacht. Ze vertrok te voet uit haar woning in de De Nayerstraat in Denderleeuw. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De vrouw is 1m60 lang en mager gebouwd, ze heeft bruine ogen en lang bruin haar mogelijks in een staart.

Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lange grijze broek, een wit hemd en Dockside schoenen. Mogelijks heeft ze een sporttas en een andere tas bij zich. De vrouw kan erg verward overkomen. Ze verbleef bij haar zussen, maar kon toch vertrekken.

De politie is op dit moment aan het zoeken naar de vrouw maar heeft nog geen enkel spoor. Er wordt zowel gezocht met een politiehelikopter als op de grond met speurhonden. Wie meer informatie heeft kan bellen op het nummer 0800 30 300.