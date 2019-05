Verschillende huiszoekingen en arrestaties in kader van drugshandel Koen Baten

29 mei 2019

12u59 0

Op dinsdag 14 mei werden na intensief onderzoek van verschillende politiediensten vijf huiszoekingen gedaan in opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde. De huiszoekingen vonden plaats in Denderleeuw, Dilbeek, Roosdaal en Ninove. Er werden zes personen gearresteerd op verdenking van drugshandel. De feiten werden nu pas bekendgemaakt.

Bij de huiszoekingen werd op verschillende locaties een beperkte hoeveelheid van drugs aangetroffen. Bij de huiszoekingen werden drie meerderjarigen uiteindelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het gaat om een 18-jarige man uit Denderleeuw, een 19-jarige vrouw uit Roosdaal en een 22-jarige man uit Denderleeuw. De eerste werd aangehouden, de twee anderen mochten beschikken onder strenge voorwaarden.

Een minderjarige werd ook voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel en vrijgelaten onder voorwaarden. Alle verdachten zijn goed gekend bij politie en justitie.