Vernieuwingswerken aan station uitgesteld naar 2021 Claudia Van den Houte

28 november 2019

23u23 1 Denderleeuw De vernieuwingswerken in het station van Denderleeuw zullen pas in 2021 van start gaan. Daarmee lopen de werken twee jaar vertraging op.

Vorig jaar liet de NMBS weten dat er in 2019, dit jaar dus, vernieuwingswerken zouden starten in het station van Denderleeuw. Alle perrons zouden worden verhoogd en vernieuwd, met nieuwe luifels en schuilhuisjes. Ook de onderdoorgangen en de toegangen tot de perrons zouden worden gemoderniseerd, en er zouden nieuwe roltrappen en liften komen naar de perrons. Uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van federaal volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) blijkt dat de werken twee jaar vertraging hebben opgelopen. “De werken voor de verbetering van de toegankelijkheid zullen starten in 2021", aldus minister Bellot.

“Er komen liften naar het perron, het sanitair zal volledig vervangen worden, en op termijn zal het volledige stationsgebouw worden gerenoveerd.” In het verleden is er ook nog sprake geweest van een parkeertoren, maar die komt er voorlopig niet. “De bouw van een parkeergebouw is momenteel niet voorzien. De NMBS heeft de vraag van de gemeente naar de ontwikkeling van de parking weliswaar recentelijk ontvangen, maar het is volgens de NMBS vandaag nog te vroeg om zich uit te spreken over de planning of de bouw van een eventueel parkeergebouw”, zegt Bellot.

“Denderleeuw krijgt eigenlijk niets”, stelt gemeenteraadslid Geert Van Cauter (N-VA). “Dat het sanitair wordt vernieuwd, kan ook niet anders, want dat is volledig verouderd en er is dit jaar nog een brand geweest. De liften is een verplichting voor de toegankelijkheid voor mindervaliden. Hopelijk starten ze weldra aan de perronverhogingen. In alle stations in de omgeving is dit reeds uitgevoerd. In Denderleeuw , het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen, helaas niet. Wel stellen we vast dat onze twee naburige stations, Liedekerke en Aalst, die veel minder bewegingen hebben per dag, hun renovatie gekregen hebben.”