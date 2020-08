Vermiste vrouw gezond en wel teruggevonden door politie Koen Baten

12 augustus 2020

14u25 0 Denderleeuw De 59-jarige vrouw uit Denderleeuw die sinds gisterenochtend vermist was is gezond en wel teruggevonden door de politie. Er werd een grote zoektocht op touw gezet met speurhonden en een politiehelikopter. Of deze zoektocht resultaat opleverde is niet duidelijk, maar de politie liet vanochtend weten dat de vrouw gezond en wel is teruggevonden.

De vrouw uit De Nayerstraat in Denderleeuw verliet haar woning ergens in de nacht of vroege ochtend van maandag op dinsdag. Ze was erg verward en mag eigenlijk niet alleen blijven. Onmiddellijk werd er een opsporingsbericht verspreid en een zoekactie uitgevoerd. De politie van Denderleeuw/Haaltert kwam deze ochtend met het goede nieuws dat de vrouw zonder kleerscheuren werd teruggevonden.