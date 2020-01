Verdachte man slaat op de vlucht van politie Koen Baten

15 januari 2020

10u30 23 Denderleeuw In de Frans Van De Ponseelelaan in Denderleeuw is een man gisterenavond op de vlucht geslagen voor de politie nadat ze hem opmerkten. De persoon zou zich schuil gehouden hebben in een tuin.

De man had een bleke jas aan toen hij zich schuil hield in een tuin achteraan een woning. Toen de politie hem opmerkte sloeg de man op de vlucht. De politie bevestigt de zoektocht naar een man die zich verdacht gedroeg. Er werd nog even een zoektocht gehouden naar de man, maar de politie kon hem niet meer aantreffen.

Op hetzelfde moment was er ook een zoektocht bezig naar een andere vermiste persoon uit Asse. Daarom was er heel wat politie aanwezig in het straatbeeld gisterenavond. Ook een helikopter was op zoek naar de man. Het is niet duidelijk of de persoon werd teruggevonden.