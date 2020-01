Veertienjarige Elise uit Welle wint Public Award in finale Top Model International in Parijs Claudia Van den Houte

19 januari 2020

20u23 4 Denderleeuw De veertienjarige Elise Siau uit Welle heeft zondag de ‘Public Award’ gewonnen in Parijs tijdens de finale van de wedstrijd Top Model International 2020.

Elise stond zondag op de catwalk van het Lido in Parijs als finaliste van de Top Model International-wedstrijd. Haar moeder vertelde de voorbije week nog dat het haar eerste ervaring in de modewereld is. Elise is nog maar veertien jaar oud, maar is al 1,79 meter groot. Aanvankelijk was het de bedoeling om haar in te schrijven voor ‘Top Model Kids’, de wedstrijd voor kinderen, maar de organisatoren zagen haar liever in de reguliere wedstrijd. Ze was één van de 150 finalisten van de wedstrijd met 6.000 deelnemers uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Tijdens de finale in Parijs ontving ze met de Public Award de prijs van het publiek. Ze haalde het hoogste aantal smsjes. “Ze was ook de lieveling van een jurylid: internationaal model/actrice Adriana Karembeu. We zijn fier op haar, ze stond er vol zelfvertrouwen”, aldus een trotse mama Siegrid Vereecken.