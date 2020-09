Veel kritiek op circulatieplan in stationsomgeving: “Mensen moeten nog aan wennen aan nieuwe verkeerssituatie” Claudia Van den Houte

27 september 2020

17u50 2 Denderleeuw Het nieuwe circulatieplan dat werd ingevoerd in de stationsomgeving, in wijk Leeuwbrug, krijgt heel wat kritiek.

Het plan ging afgelopen maandag 21 september van kracht. In verschillende straten werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd en de Kruisstraat en Bosstraat werden fietsstraten. De nieuwe verkeerssituatie zorgt echter voor ongenoegen. Mensen klagen vooral over het feit dat ze moeten omrijden. Vlaams Belang denkt er zelfs aan om hierover een extra gemeenteraad samen te roepen, zo laat gemeenteraadslid Kristof Slagmulder weten, die aandringt op “een echte verkeerscommissie”.

Schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB) legt uit dat het oorspronkelijke voorstel voor het plan ontstond op het nieuw opgerichte mobiliteitsplatform. “We zijn van een witte pagina vertrokken”, vertelt De Smet. “Samen met verschillende experten werd er een voorstel uitgewerkt om meer ruimte vrij te maken voor fietsers. Dat voorstel werd besproken op een infovergadering waarop de hele wijk Leeuwbrug was uitgenodigd. De 120 aanwezigen konden opmerkingen geven. Zo’n tachtig procent van de opmerkingen werden weerhouden. Dat betekent dat er rekening mee werd gehouden voor het uiteindelijke plan. Het circulatieplan werd onder meer bekendgemaakt via het infoblad en met een folder die in de hele wijk werd bedeeld.”

“Het circulatieplan is natuurlijk aanpassen. Het is iets nieuw, mensen moeten nog wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Die is nog maar een week van kracht. Mocht uiteindelijk blijken dat er situaties zijn - los van de beleidskeuze die we hebben gemaakt - die verkeerd werden ingeschat, dan willen we die gerust herbekijken. Wie niets doet, kan niets verkeerd doen.”

Voor de toekomst zijn er nog meer plannen in de stationsomgeving. Zo heeft de gemeente een akkoord om de NMBS-parking rechtover het Kasteeltje ook ter beschikking te stellen voor buurtbewoners, zullen fietsers op de fietssnelweg F415 Burst – Denderleeuw in de toekomst vanaf de Kemelbrug via een veilige doorsteek achter de huizen van de A. Rodenbachstraat naar het station van Denderleeuw kunnen rijden, en zijn er plannen om het stationsplein in de toekomst in te richten als een ontmoetingsruimte, volledig parkeer- en verkeersvrij.