VDAB-gebouw staat al jaren leeg: “Hef leegstandstaks op overheidsgebouwen” Claudia Van den Houte

18 oktober 2019

22u32 2 Denderleeuw Gemeenteraadslid Geert Van Cauter (N-VA) heeft op de gemeenteraad voorgesteld om een leegstandstaks te heffen op overheidsgebouwen, waaronder het vroegere VDAB-gebouw.

Het gebied rond het voormalige VDAB-opleidingscentrum is nog steeds kmo-zone. De gemeente Denderleeuw en de provincie wilden het gebied van 9,5 hectare, waar ook onder meer E5-mode en Aldi zijn gevestigd, een nieuwe bestemming geven. De bestaande woonkavels en bedrijven zouden behouden blijven, maar het niet-ontwikkelde deel zou worden herbestemd als natuurgebied om de open kouter te vrijwaren. Het VDAB-gebouw zou een openbaar nut krijgen. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) waarmee dat zou gebeuren, blijkt echter ‘on hold’ te staan bij de provincie. De reden zou een tekort aan ambtenaren zijn.

Het VDAB-gebouw staat al jaren te koop, maar volgens Van Cauter kan de prijs niet dalen omdat er nog steeds geen bestemmingswijziging is. De prijs zou vijf jaar geleden 1,6 miljoen euro hebben bedraagd. Van Cauter pleit daarom om een leegstandstaks te heffen op overheidsgebouwen. “De gemeente heft nu al een taks op leegstand. Waarom niet op gebouwen van de overheid? Die heeft toch een voorbeeldfunctie?” Van Cauter vreest dat het VDAB-gebouw anders nog enkele jaren zal leegstaan.

Het kan volgens hem ook interessant zijn voor de gemeente om eventueel aan te kopen. “Het is centraal gelegen in de gemeente, er is al een parking en het bevat verschillende polyvalente ruimtes en lokalen.” Schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB) antwoordde dat de gemeente geen plannen heeft om het gebouw aan te kopen. Het gemeentebestuur zou ook nog niet lang op de hoogte zijn van het feit dat het PRUP ‘on hold’ staat.