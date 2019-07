Vandalen gooien steen door voorruit nieuwe bedrijfswagen Koen Baten

10 juli 2019

16u11 18 Denderleeuw Vandalen hebben dinsdagavond op de F. van de Ponseelelaan in Denderleeuw een auto beschadigd. Er werd een steen door de voorruit van het voertuig gegooid.

De steen lag nog naast de wagen toen het koppel het voorval ontdekte. De BMW is een recente bedrijfswagen. Het voertuig stond geparkeerd voor de deur van de eigenaars, maar zij hebben niet meteen iets gemerkt. Vermoedelijk gebeurden de feiten rond 22.30 uur. Het koppel diende klacht in bij de politie, maar is ook op zoek naar mogelijke getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Wie meer weet over de feiten mag contact opnemen met de politie van Denderleeuw/Haaltert. Er zijn op dit moment geen andere meldingen van vandalisme in de buurt bekend.