Vader en zoon dakloos na zware brand op oudejaarsnacht: "Wat feest moest worden, eindigde in nachtmerrie" Koen Baten

01 januari 2020

12u01 4 Denderleeuw Een zware brand op oudejaarsavond heeft dramatische gevolgen voor Orry en Jo De Leeuw uit Welle. Vader en zoon zijn op enkele minuten tijd dakloos geworden door een brand in een opslagplaats van een bouwbedrijf. Het pand grenst aan hun woning en de brand kon zich ook deels uitbreiden naar het dak waardoor ze nu plots op straat staan. “Wat een feest moest worden eindigde nu in een nachtmerrie”, zegt zoon Orry aangeslagen.

De brand werd opgemerkt omstreeks 19.30 uur door de bewoners van het huis dat aansluit aan de opslagplaats. Orry De Leeuw was een half uur voor het opmerken van de brand nog in de keuken geweest en rook toen al iets verbrand. “Ik stelde me toen echter nog geen vragen, want naast ons wordt er regelmatig wel eens iets verbrand en ik dacht dat ze dit nu ook aan het doen waren", zegt Orry. Een half uur later kwam hij terug in de keuken en merkte hij heel wat rookontwikkeling op. “Ik ging toen naar buiten en zag de vlammen uit de schouw naar boven komen. Ik belde onmiddellijk de brandweer, maar enkele minuten later sloegen de vlammen al metershoog door het dak", klinkt het.

