UNIZO houdt tweede inspiratieavond voor ondernemers Claudia Van den Houte

17 juni 2019

08u47 0 Denderleeuw UNIZO Denderleeuw organiseert voor de tweede keer een inspiratieavond voor ondernemers.

De avond met als thema ‘Hoe geef je klanten een WOW-gevoel?’ vindt deze keer plaats in de unieke setting van de Rolf Benz Lounge in de Gentse Ghelamco Arena. Jeroen en Michèle Van der Waerden vertellen hun inspirerende verhaal van een kleine Denderleeuwse ondernemer in een groots wereldstadion en leggen uit hoe zij hun rebranding realiseerden. Topcoach Chris Decroix gaat in op wat de klant anno 2019 bezighoudt en hoe je als ondernemer hier je voordeel kan uithalen.

De inspiratieavond vindt plaats op dinsdag 18 juli in de Rolf Benz Lounge van Interieur Van der Waerden in de Ghelamco Arena in Gent. Ontvangst vanaf 19.45 uur, aanvang om 20 uur. De prijs bedraagt 15 euro voor UNIZO-leden of 30 euro voor niet leden. Inschrijving is verplicht via www.unizo.be/ArenaDenderleeuw.