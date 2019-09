Uitbater gezocht voor cafetaria van sporthal Ottoy Claudia Van den Houte

17 september 2019

18u38 10 Denderleeuw Drankenhandel HLS en het gemeentebestuur zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van sporthal A. Ottoy.

De cafetaria in de sporthal wordt verhuurd onder de vorm van een concessieovereenkomst. De instapklare cafetaria is gelegen op de eerste verdieping van sportzaal Ottoy aan het Walleken. Verschillende sportclubs beoefenen er dagelijks hun sport. Wie zich graag kandidaat wil stellen, kan terecht op het nummer 0475/85.97.69 of via desmet.mathieu@hls.be.