Twintig Denderleeuwse ondernemers verdelen draagtassen met hun eigen karikatuur Claudia Van den Houte

03 juli 2020

18u05 3 Denderleeuw Twintig ondernemers uit Denderleeuw hebben een karikatuur van zichzelf laten maken en lieten die drukken op katoenen draagtassen die ze zullen verdelen in hun winkels.

De karikaturen zijn een actie van zelfstandigenorganisatie UNIZO Denderleeuw, die ondernemers de kans gaf om een karikatuur van zichzelf te laten maken door karikaturist Marc De Roo. “Twintig Denderleeuwse ondernemers gingen op ons voorstel in en durfden de zelfspot aan te gaan”, aldus Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. De katoenen draagtassen met de karikaturen zijn intussen klaar. Ze worden in beperkte oplage gemaakt en zullen exclusief verdeeld worden door de handelaars. Het is de bedoeling dat ze overvloedig in het straatbeeld zullen verschijnen en zo de lokale ondernemers promoten. “Elke deelnemende handelaar ontvangt bovendien een groot paneel met zijn karikatuur om in zijn zaak te plaatsen. Op die manier zijn de deelnemende handelszaken kenbaar bij het publiek.”

Klanten die een draagtas hebben ontvangen, maken ook kans om een aankoopbon te winnen bij de deelnemende winkels. Ze hoeven alleen een originele selfie maken met hun tas en die door te sturen naar UNIZO Denderleeuw. De organisatie zal de selfie dan op haar Facebookpagina plaatsen. De foto met de meeste vind-ik-leuks wint de actie. De actie kon tot stand komen dankzij een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen.